Von Christian Jooß-Bernau

Die Maschinen sind seltsame Tierchen. Einmal auf die Spur gesetzt, pockern und pulsieren sie, schieben ihre Rhythmen und melodischen Patterns ineinander. Immer im Kreis herum. "Und wir laufen, laufen, laufen - und kommen nicht an", sprechsingt die Stimme und zieht ein Echo hinter sich her, wie ein kleines Hinken. Alles so schön vergeblich hier. Alles so schön grau hier. Die schöne neue Welt der künstlich intelligenten Farbigkeit ist weit weg. Hier hört man noch Elektronen in Schwingkreisen pulsieren.