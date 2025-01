Von Philipp Crone

So könnte ein Text über Moritz Binder beginnen: Der Mann, der ein Drehbuch über die erste Katastrophe, die live im Fernsehen zu sehen war, geschrieben hat, sitzt an einem Tag Anfang Januar in Los Angeles und verfolgt live im Fernsehen die Feuer-Katastrophe um ihn herum. Auf jeden Fall ein besserer Beginn als der Satz: Moritz Binder sitzt an einem grauen Januartag in seinem Münchner Büro und spricht mit einem Journalisten.