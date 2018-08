16. August 2018, 19:21 Uhr München heute Dreckwasser in der Isar / Protest gegen Wohnturm / Uigure zurück nach Deutschland

Nachrichten und Lesenswertes aus der Stadt.

Von Melanie Staudinger

Als Mensch, der seit einigen Jahren in München wohnt, kennt man die mitleidigen Blicke. Die kommen immer dann, wenn man vor Menschen aus anderen Regionen Deutschlands einräumt, tatsächlich, wirklich und echt in der bayerischen Landeshauptstadt zu leben. Wer dann noch offen zugibt, nicht stinkreich zu sein, macht sich gleich verdächtig.

Ist doch so teuer da, kann sich doch ein normaler Bürger kaum noch leisten. Das stimmt zwar so nicht ganz, geht aber schon in die richtige Richtung: Mieten, Kaufen, Essen gehen - wenn es ums Geld(ausgeben) geht, liegt München in den einschlägigen Rankings diverser Portale und Unternehmen immer ganz vorne. Teures München ist wie das Wetter, darüber kann man immer reden.

Jetzt allerdings hat das Fluggasthelfer-Portal AirHelp eine Statistik veröffentlicht, die den Hochpreis-Primus München ganz schön alt aussehen lässt. In der Erhebung geht es ums Parken, genauer gesagt, ums Abstellen des Autos am Flughafen. Und da schaut es ganz düster aus fürs Millionärsparadies München. Denn von den 13 größten deutschen Flughäfen sind gleich zwei teurer als der Airport im Erdinger Moos. Köln/Bonn und Düsseldorf erlauben sich tatsächlich, mehr zu verlangen als jene 199 Euro, die in München pro Woche fällig sind.

Wie konnte das passieren? Haben sich die Flughafen-Betreiber etwa nicht genau informiert, wie viel Geld bei ihren Passagieren wirklich zu holen wäre? Oder ist das Angebot ein Zugeständnis an die Bevölkerung von Rest-Bayern, die häufiger mit dem Auto anreist als die Münchner, die größtenteils das entschleunigende Erlebnis einer fast einstündigen S-Bahn-Fahrt von der Innenstadt zum Airport bevorzugen?Will München seinen Teuer-Ruf nicht aufs Spiel setzen, hilft jetzt nur noch Schadensbegrenzung in Form einer neuen Marketing-Strategie, die etwa so lauten könnte: "Bei uns bezahlen Sie fürs Parken so viel wie für Ihren Langstreckenflug." Für 199 Euro bekommt man nämlich ein Ticket nach Bangkok - oder eben einen Parkplatz am Airport. Das hört sich dann doch wieder sehr münchnerisch an.

Das Wetter: zunächst viel Sonne, dann steigt die Schauer- und Gewitterwahrscheinlichkeit. Temperaturen um 29 Grad.

DER TAG IN MÜNCHEN

Dreckwasser fließt ungeklärt in die Isar Die Münchner Stadtentwässerung kennt das Problem - doch voraussichtlich erst 2020 wird sie Abhilfe schaffen. Wo Münchner damit rechnen müssen, dass sie in Abwasser baden. Zum Artikel

Tierklinik rettet brennende Katze - und bleibt wohl auf Kosten sitzen Denn bei Tieren ohne Besitzer ist oft umstritten, wer für medizinische Behandlungskosten aufkommt. Der Fall des Kätzchens zeigt, wie komplex die Rechtslage ist. Zum Artikel

60 Meter hoher Wohnturm soll an der Schleißheimer Straße entstehen Ein Schweizer Investor plant auf dem Gelände des Karmelitinnen-Klosters ein "attraktives und vielseitiges Quartier". 2019 sollte Baubeginn sein, doch der wird sich wohl wegen Anwohner-Protesten verzögern. Zum Artikel

Zu Unrecht abgeschobener Uigure soll zurück nach Deutschland Eine Anfrage der Grünen zeigt nun: Die Bundesregierung wusste seit Monaten über die Behördenpanne Bescheid. Zum Artikel

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

WÄHRENDDESSEN IN...

Lenggries: Wirtsleute wollen AfD nicht bedienen - und bekommen Unterstützung Weil ihre Politiker des Lokals verwiesen werden, will sich die Partei rächen und ruft dazu auf, den Altwirt im Internet schlecht zu bewerten. Doch das geht schief. Zum Artikel

Neues aus den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg