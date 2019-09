Detailansicht öffnen Sieht immer martialisch aus, wenn Walderntemaschinen ("Harvester") am Werk sind - und gefällt nicht allen Forstfreunden. (Foto: Toni Heigl)

"Hitze, Dürre, Schädlinge: Alles hin" vom 31. August/1. September über die Zukunft des heimischen Waldes in Zeiten des Klimawandels:

Sie lernen nicht dazu

Wenn man in unseren Plantagenwäldern unterwegs ist, ist nicht nur der Zustand der Bäume bedauerlich, sondern auch das Verhalten der Eigentümer, speziell der Großgrundbesitzer und der bayrischen Staatsforsten. Diese haben diese Plantagenwälder angelegt, um größtmöglichen Gewinn zu erzielen, stehen aber jetzt vor einem Scherbenhaufen ihres kurzfristigen Gewinnstrebens. In dem Artikel werden die Privatwaldbesitzer beschuldigt, den Wald nicht zu pflegen, eine "Pflege", die in der Zerstörung durch den Harvester und den Bau von Kiesautobahnen durch deren Forst besteht.

Aber genau das "in Ruhe lassen" des Waldes, also eine "Aufforstung" durch die Natur - das heißt: alles, was sich wohl fühlt, kann gedeihen und von selbst wachsen, damit ein widerstandsfähiger, langsam wachsender Wald entsteht - ist für Gewinnstreber außerhalb jeder Vorstellung. Man kann die Privatwaldbesitzer nur auffordern, den Wald ruhen und Humus aufbauen zu lassen und so Waldverjüngung zu betreiben. Denn wenn man in unseren Wäldern unterwegs ist, erkennt man genau, ob man sich in einem Plantagenstaatsforst mit Schotterpisten oder in einem angenehmen Privatmischwald mit Mooswegen bewegt.

Ratschläge der sogenannten Experten haben uns in diese Lage gebracht, und nun kommen sie wieder mit ähnlichen Vorschlägen, Baumansammlungen von Douglasien, italienischen oder amerikanischen importierten Plantagenhölzern aufzubauen. Diese Leute machen immer die gleichen Fehler: Maßnahmen für den kurz- bis mittelfristigen Profit - zu Lasten unserer Lebensgrundlagen. Xaver Steinhuber, Regensburg

Bisher stochern alle im Nebel

Dem Wald in Mitteleuropa geht es nicht gut. Das ist unstrittig. Die Strategien, dieses Problem anzugehen, sind kontrovers. Die Palette der Vorschläge reicht vom "aktiven Waldumbau" nach den Vorstellungen der Bayerischen Staatsforsten bis zum Vertrauen auf die Selbstheilungskräfte der Natur mit spontaner Entwicklung klimaresistenter Waldgesellschaften. Alle Vorschläge leiden unter einem grundlegenden Schwachpunkt: Es handelt sich stets um Hypothesen, Vermutungen, Glaubensbekenntnisse. Kurzum: Niemand kennt den Königsweg, kann zukünftige Anforderungen und Entwicklungen verlässlich vorhersagen.

Die Antwort kann nur durch einen objektiven, wissenschaftlich begleiteten Vergleich geliefert werden. Dafür sollten zwei gleich große Flächen A und B des Staatswaldes, vergleichbar bezüglich Bodenbeschaffenheit, Niederschlagsmengen, Baumbestand, et cetera, für einen langfristigen Wettbewerb ausgewählt werden. Areal A bewirtschaftet nach den klar definierten Vorstellungen der Bayerischen Staatsforsten, Areal B sich selbst überlassen, also ohne menschliche Einflussnahmen. Lediglich der Wildbestand müsste gegebenenfalls in beiden Arealen vergleichbar gehalten werden.

In regelmäßigen Abständen, etwa alle fünf Jahre, dann Bestandsaufnahme mit Kartierung, Ermittlung von Holzzuwachs, et cetera, durch ein unabhängiges forstwissenschaftliches Institut mit entsprechenden vergleichbaren Analysen über mindestens 30 bis 50 Jahre. Die politischen und wirtschaftlichen Voraussetzungen für einen derartigen objektiven Methodenvergleich sind derzeit günstig, nachdem das bisherige Prinzip der Gewinnmaximierung der staatlichen Waldbewirtschaftung laut Ministerpräsident Söder verlassen wird. Zudem sollen 10 Prozent der Staatsforsten bis 2020 aus der Bewirtschaftung genommen werden.

Als geeignete Flächen für diesen langfristigen Feldversuch bieten sich die rund 17 000 Hektar Staatswald im nördlichen Steigerwald an. Ein derartiges Forschungsprojekt hätte nicht nur eine wissenschaftliche Leuchtturmfunktion weit über Bayern hinaus, sondern würde manch verbittert ausgetragener Meinungsverschiedenheit den Boden entziehen, könnte Gespräche versachlichen, und somit auch versöhnen. Prof. Dr. Wolf Strecker, Bamberg

Die Jägerlobby

Viele unserer Wälder sind von oben durch die Hitze, von unten durch ausgetrockneten Boden und in der Mitte durch Rehe bedroht. Rehe verhindern, dass natürlich baumartenreiches, geschichtetes, kühlendes Unterholz entsteht, das die Bodenwasserverdunstung erschwert. Dieses Wild wird von vielen Jägern gefüttert und geschont, um mehr von ihm ernten zu können. Die Jägerlobby hat großen Einfluss in bürgerlichen Parteien, was die Kosten des erforderlichen Waldumbaus stark in die Höhe treibt. Wolfgang Maucksch, Herrieden