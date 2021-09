Von Sabine Leucht

Es ist das erwartete große Stück zur Saisoneröffnung, standesgemäß vom Hausherrn selbst inszeniert. Es kommt aber diesmal nicht von Shakespeare, sondern von dessen Zeitgenossen Christopher Marlowe (1564-1593). "Edward II.", 1991 von Derek Jarman verfilmt und auf dem Theater zuletzt nur in der Bearbeitung von Ewald Palmetshofer gesehen, wollte Christian Stückl schon länger anpacken. Das neue Haus mit seinen technischen Finessen macht es jetzt möglich. Es ist eine testosterongesättigte Vorlage, aber wird es deshalb die "pompös-verquaste Eros-und-Thanatos-Männer-Show", die der Tagesspiegel 2011 in Ivo van Hoves Inszenierung an der Berliner Schaubühne gesehen hat?

Eher nicht, lacht Dramaturgin Rose Reiter, der an dem Stück gefällt, "dass er mehrere Tragödien in einer erzählt": die des titelgebenden Königs, der seine Liebe und seine Krone verliert, die seines Geliebten Gaveston, der über Nacht zum zweitwichtigsten Mann im Staat wird, aber auch zur Dauerzielscheibe von Hass, die der Königin Isabella, die selbst noch das Wenige verliert, was ihr ein patriarchales System zugesteht: ihren Mann. "Und das Kind, das mit großen Augen zuschaut, wie alles im Blut versinkt, kann ja nur ein Psychopath werden", seufzt Reiter.

Jan Meeno Jürgens und Volkstheater-Neuzugang Alexandros Koutsoulis spielen das zentrale Paar Edward und Gaviston, um das herum das Reich zerfällt. Zwei selbstvergessene Egomanen? Nicht bei Christian Stückl. Der nehme laut Reiter diese Liebe sehr ernst und hebe vor allem die Position der Kirche als ihren Feind hervor: "Das war ihm sehr wichtig! Seine Inszenierung zeigt keinen Pflichtvergessenen, der im Elfenbeinturm Partys feiert, sondern einen Herrscher, der Gewalt verabscheut, sich für Kunst interessiert und zusammen mit seinem Geliebten einen Plan für eine andere Welt hat, aber gar nicht erst die Chance bekommt, diesen politisch umzusetzen."

Edward II., Premiere: Fr., 15. Oktober, 18 Uhr