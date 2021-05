Von Jennifer Georgi

Detailansicht öffnen Wenn Albträume wahr werden: Durch Projektionen und andere technische Kniffe lässt Regisseur Philipp Arnold die Horrorfantasien von General Macbeth sichtbar werden. (Foto: Gabriele Neeb)

Bevor das Volkstheater München im Herbst in seinen Neubau im alten Viehhof umziehen wird, erwartet das Publikum am Freitag, 28. Mai, zum letzten Mal eine Premiere im gewohnten Fünfzigerjahre-Ambiente am Stiglmaierplatz. Für diesen Anlass wählt Intendant Christian Stückl einen Klassiker: "Die Tragödie des Macbeth". Das 1606 von William Shakespeare verfasste Drama über den General Macbeth, dem drei Hexen weissagen, dass er einst der König der Schotten würde, rühmt sich einer geradezu kriminalistischen Aufführungsgeschichte. Aberglaube oder nicht, der Legende nach jedenfalls soll während der ersten Aufführung 1611 im Globe Theatre der Darsteller, der Lady Macbeth verkörperte, hinter der Bühne gestorben sein, Shakespeare selbst habe die Rolle übernehmen müssen. In Amsterdam wurde der Requisitendolch einmal mit einem echten verwechselt, das Publikum sah eine mehr als realistisch anmutenden Sterbeszene. Und Old Vic Theatre in London wurde Macbeth-Darsteller Laurence Olivier beinahe von einem herabfallenden Gewicht erschlagen.

Auch gerade diese nervenaufreibenden Umstände machten Shakespeares Bühnenstück zu einem zeitlosen Publikumsmagneten. Für die Aufnahme des Dramas im Volkstheater, unter der Regie von Philipp Arnold, sorgt allerdings weniger die abenteuerliche Vorgeschichte als die dem Stoff innewohnende Faszination dafür, wie zunächst rein imaginierte Vorstellungen ihren Weg in die Realität finden. Ebendiese jeder Schandtat vorauseilenden, sehr bildlichen Fantasien des Macbeth werden in der Inszenierung durch technische Mittel und Kniffe, in einer sonst eher düsteren und kargen Bühnenlandschaft, eindrucksvoll dargestellt. Doch kaum hat man für einen Moment den Theatersaal aus den Augen verloren und ist zum Beobachter der albtraumhaften Vorstellungen im Kopf des Verbrechers geworden, überführt das Stück die Bühne als solche und der nächste Mord lässt nicht lang auf sich warten. Außer dem Spiel mit Imagination und Realität ist auch die Figur des Macbeth (Jakob Immervoll) ungewöhnlich. Trotz ihrer Schandtaten bietet sie in gewissen Maße ein Potenzial zur Identifikation. So durchlebt der Antiheld, welcher in rasantem Tempo von einem in den nächsten Mord stolpert, immer wieder eine Geisterbahnfahrt durch die eigene Hölle. Macbeth porträtiert einen Verbrecher, der, umgeben von einem zerfressenen System, unter seinen eigenen Missetaten leidet und damit auf sonderbare Weise vielleicht sogar zur Empathie verleitet.

Die Tragödie des Macbeth, Premiere Freitag, 28. Mai, 20 Uhr, Volkstheater, Brienner Straße. 50, Telefon 5234655