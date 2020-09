Von Anke Sterneborg

Detailansicht öffnen Daniel (Bartosz Bielenia) geht in seiner neuen Rolle auf. (Foto: Arsenal Filmverleih)

Zwischen tief liegenden Wolken und saftig grünen Wiesen gleitet ein Bus malerisch über die Landstraße. Das Idyll trügt, wie vieles andere in dieser auf wahren Begebenheiten beruhenden Hochstapler-Geschichte. Daniel, ein jugendlicher Straftäter, der nach verbüßter Haft resozialisiert werden soll, muss in ein Sägewerk im hintersten Rand von Polen. Lust hat er darauf keine, er würde lieber Priester werden, denn der Glaube hat ihm auf seinem holprigen Weg Halt gegeben. Doch Priesterseminar mit Vorstrafe? So barmherzig sind sie dann doch nicht in der katholischen Kirche. Statt sich zur Arbeit zu melden, sucht Daniel Zuspruch in der Kirche. Es sei nicht wichtig, woher er komme, lässt er ein junges Mädchen wissen, die nach der Messe in der Kirche geblieben ist. Entscheidend sei, wohin man wolle. Und dann gibt eins das andere, hier eine Verschleierung, dort eine Auslassung, oder auch mal eine glatte Lüge, und schon streift sich Daniel die eingepackte Priesterkutte über. Anfangs ernst, zunehmend entschlossener übernimmt er das Priesteramt in einem Dorf, das bei einem Frontalzusammenstoß sechs Jugendliche und einen Mann verloren hat, Seelsorge also bitter nötig hat.

Regisseur Jan Komasa legt die Scheinheiligkeit der Kirche frei und Bartosz Bielenia, der 2020 Shooting Star der Berlinale war, balanciert diesen jungen Mann auf einem schmalen Grat zwischen Gewalttätigkeit und einfühlsamer Weisheit aus, die ihn allemal christlicher erscheinen lässt, als die echten Gottesdiener. Seine in doppeltem Sinne unorthodoxen Methoden erweisen sich, zusammen mit den Verletzungen seiner eigenen Seele als idealer Kompass im Umgang mit den Wunden in einem Dorf, das von Schmerz, Trauer, Wut und Hass zerfressen ist.

Corpus Christi, Regie: Jan Komasa