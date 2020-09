Von Christiane Lutz

Die Spielzeit mit einem Stück über das böse Ende der Liebesbeziehung zu beginnen, ist hoffentlich kein schlechtes Omen. Am Metropoltheater hat sich Jochen Schölch jetzt aber für das wenig heitere Stück "Ende einer Liebe" entschieden und mit zwei Schauspielern inszeniert. "Ende einer Liebe" ist ein Text des französischen Schriftstellers Pascal Rambert, der 2011 beim Festival von Avignon bejubelt und 2014 am Thalia Theater zum ersten mal auf deutsch gespielt wurde (Deutsch von Peter Stephan Jungk). Es geht darin um ein Paar - das sind in diesem Fall Mara Widmann und Matthias Grundig, die sich ein letztes Mal begegnen. Nacheinander sprechen sie. Erst redet er, sehr lang, darüber, warum die Liebe zu Ende geht. Dann antwortet sie. Nochmal genau so lang. Jede gemeinsame Erinnerung, jeder gemeinsam verbrachte Tag, wird ein letztes Mal betrachtet, bewertetet. Immer wieder geht es darum, wer recht hat mit seinen Empfindungen und darum, dem anderen weh zu tun, so lang, bis am Ende alles zerfetzt ist und der andere am Boden liegt.

Es ist die erste neue Produktion des Metropol seit sehr langer Zeit. Anders als viele Häuser beteiligte man sich nicht am überall grassierenden Corona-Hyperaktionismus, sondern wog und wartete ab. Dass es nun wieder los geht - mit kleinem Team vor kleiner Zuschauergruppe - ist umso erfreulicher und wichtig für das städtisch geförderte Theater.

Ende einer Liebe, Premiere am Do., 24. September, 19.30 Uhr, Floriansmühlstr. 5, Telefon 32195533