Im Tournee-Titel „$ome $pecial $how 4 EU“ prangen die Dollarzeichen, und tatsächlich dürften für den Künstler und seinen Veranstalter Live Nation die Kassen klingeln: Auf seiner Europareise gibt der kanadische Rapper Drake von Juli an auch insgesamt neun Konzerte in München , Zürich, Köln, Berlin und Hamburg. In München spielt der Sohn des Drummers von Rock'n'Roll-Pionier Jerry Lee Lewis sogar zwei Abende in der Olympiahalle, am Dienstag und Donnerstag, 16. und 18. September.

Aubrey Drake Graham hat es vom TV-Serien-Darsteller zum Hip-Hop-Superstar geschafft. Er startete in der Seifenoper „Degrassi“ als Rapper im Rollstuhl, längst gilt er als größter Star Kanadas neben Justin Bieber, Neil Young und The Weeknd. Letzterer wirkte bereits 2011 auf Drakes zweitem Album „Take Care“ mit, so wie auch weitere Berühmtheiten wie Nicki Minaj, Kendrick Lamar und Rihanna.

Seine Beziehung zu der Sängerin brachte dem Rapper weiteren Ruhm und Rummel ein. Die Hip-Hop-Fan-Massen lieben ihn aber vor allem für seine experimentierfreudige, eigenwillige Musik. Sein achtes Studioalbum „For All The Dogs“ landete 2023 auf Platz eins der US-Charts. Es folgte am 14. Februar 2025 das Valentinstagsalbum „$ome $exy $ongs 4 U“, das er zusammen mit dem kanadischen R'n'B-Musiker PartyNextDoor aufgenommen hat, der für die Tour als Gaststar angekündigt ist.

Im Juli ist Drake die Hauptattraktion eines Festivals im Londoner Finsbury Park, an jedem der drei Tage spielt er ein anderes Set mit anderen Gästen. Die Tickets sollen in Rekordzeit ausverkauft gewesen sein. Es ist die erste Rückkehr des 38-Jährigen nach Europa seit sechs Jahren. Karten für die „$ome $pecial $how 4 EU“-Tour gibt es im allgemeinen Vorverkauf ab Freitag, 6. Juni, 15 Uhr.