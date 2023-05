Interview von Ana Maria Michel

Eine Drag-Lesung für Kinder sorgt in München für Aufregung. Unter dem Titel "Wir lesen euch die Welt, wie sie euch gefällt" wollen eine Dragqueen, ein Dragking und eine junge Autorin am 16. Juni anlässlich der "Pride Week" Kindern mit Märchen zeigen, dass sie in Ordnung sind, so wie sie sind. Doch das gefällt nicht allen. Alice Moe Möschl aus Österreich ist die Person hinter der Kunstfigur des Dragkings Eric Big Clit und hat die Debatte um die Lesung als "emotionale Achterbahnfahrt" erlebt.