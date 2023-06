Dragqueen Vicky Voyage soll am Dienstag in München Kindern vorlesen.

Kommentar von René Hofmann

Grundsätzlich ist die Münchner Stadtbibliothek zu loben. Für ihr Engagement, Toleranz und Vielfalt in möglichst viele Gesellschaftsteile zu tragen. Gerade bei diesen Themen kann es kaum ein zu jung für das Publikum geben. Auch der Mut, überraschende Wege zu beschreiten, verdient Anerkennung. Erzählungen kommen besonders gut an, wenn der Erzähler oder die Erzählerin selbst spannend ist - und was könnte es für Kinder Spannenderes geben als einen Mann, der bunt gekleidet und auffällig geschminkt als Frau daherkommt oder eine Frau, die auf gleiche Weise einen Mann darstellt?