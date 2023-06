Von Joachim Mölter

Schon lange bevor in der Stadtbibliothek in Bogenhausen an diesem Dienstagnachmittag eine Lesung beginnen sollte, hatte die Polizei das Terrain am Rosenkavalierplatz abgesteckt. Mit rot-weißem Flatterband und Absperrgittern grenzte sie die Flächen ab, in denen sich später Befürworter und Gegner der Veranstaltung versammeln sollten. Knapp 200 Polizeibeamte in Uniform und in Zivil positionierten sich ebenfalls, um sicherzustellen, dass die Parteien sich nicht zu nahe kommen.