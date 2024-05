So lief die Neuauflage der Drag-Lesung für Kinder, Gedenken an den Todesmarsch in Dachau und mehr.

Von Pauline Graf

DER TAG IN MÜNCHEN

Der Drag-King liest diesmal ohne Polizeischutz Vergangenen Sommer ist eine Drag-Lesung für Kinder in der Münchner Stadtbibliothek eskaliert. Nun treten die Protagonisten erneut vor jungen Zuhörern auf - doch es läuft ganz anders (SZ Plus).

"Je weiter wir gingen, desto mehr Schüsse haben wir gehört" Zum Gedenken an die Opfer der Todesmärsche vor 79 Jahren sprechen bei der Feier am Samstagabend auch drei Zeitzeugen. Einer ist Nick Hope - der Überlebende aus der Ukraine schildert eindrücklich seine Erinnerungen.

Zu veraltet und marode für eine Sanierung Die Versicherungskammer plant den Abriss und Neubau ihres Büro-Ensembles in der Maximilianstraße. Die Herausforderung: Es soll sich in eine Umgebung einfügen, die von Baudenkmälern geprägt ist.

Blade Night-Saison startet mit neuen Strecken Von Montag an rollen wieder jede Woche bis zu 5000 Skater durch München. Nach Problemen mit Baustellen und Streckenlängen sind zwei der vier Routen in diesem Jahr neu.

Pro-palästinensische Demonstrationen an Münchner Universitäten An der LMU solidarisieren sich die Demonstranten mit den Studierenden, die an der Columbia University ein Protestcamp errichtet hatten. Auch an der TU findet eine Kundgebung statt.

Geschwister-Scholl-Platz: Klimaaktivisten blockieren Ludwigstraße

Internetausbau: Warum der Glasfaseranschluss ins Wohnzimmer muss

Oktoberfest: "Eine Oide Wiesn ohne Herzkasperlzelt ist eigentlich nicht vorstellbar"

Aktion auf der Theresienwiese: Mehr Sichtbarkeit, mehr Teilhabe für Menschen mit Behinderung

MÜNCHEN ERLESEN

SZ Plus "Im Land der Wölfe" im Kino : "Wir hatten kaum das erste Foto hochgeladen, da kamen bereits Hasskommentare" Mit "Im Land der Wölfe" hat Ralf Bücheler einen Film über ein heimisches Raubtier gemacht, über das sich derzeit alle aufregen. Der Münchner Dokumentarfilmer stellt ihn beim Dok-Fest persönlich vor, nicht nur dort erwarten ihn hitzige Diskussionen. Von Josef Grübl

SZ Plus Vielfalt bei der Armee : "Der Kampf wird nach wie vor als Männeraufgabe betrachtet" Frauen friedlich, Kerle kriegerisch? Die Neubiberger Geschichtsprofessorin Isabelle Deflers und ihre amerikanische Kollegin Karen Hagemann forschen über Geschlechterrollen und Diversität beim Militär und welche Auswirkungen die Gleichstellung auf sexualisierte Gewalt im Krieg haben kann. Interview von Daniela Bode

UNSER FREIZEITTIPP

Harry-Potter-Ausstellung in München : Muggels, ran an den Schnatz! In der kleinen Olympiahalle ist erstmals in Deutschland die Harry-Potter-Wanderausstellung zu sehen. Für Fans des berühmten Zauberschülers gibt es hier aber noch mehr aus der Wizarding World zu entdecken: Konzerte, Podcasts, den Quidditch-Sport und Shops mit Krimskrams aus der Winkelgasse. Von Michael Zirnstein

