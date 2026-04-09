Panisches Kreischen fährt den Zuschauern durch Mark und Bein. Es ist der Schrei einer Bediensteten des Grafen Dracula, der man gerade das Kind entrissen hat. Drei hungrige Vampirinnen machen sich über den Säugling her, saugen ihn aus und werfen ihn sich gegenseitig zu, bis das Blut aus dem kleinen Körper herauszulaufen scheint. Entsetzen im Publikum der Inszenierung des Dracula-Musicals im Deutschen Theater.
Das Musical „Dracula“ im Deutschen TheaterIm ewigen Bann des Grafen
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Bram Stokers Roman „Dracula“ ist im Deutschen Theater als Musical zu sehen. Und manchmal kippt die Show tatsächlich ins Unheimliche.
Kritik von Melanie Fix
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