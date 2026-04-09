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Das Musical „Dracula“ im Deutschen TheaterIm ewigen Bann des Grafen

Lesezeit: 2 Min.

Bedrohliche Präsenz: Jan Ammann ist Dracula.
Bedrohliche Präsenz: Jan Ammann ist Dracula. Nico Moser

Bram Stokers Roman „Dracula“ ist im Deutschen Theater als Musical zu sehen. Und manchmal kippt die Show tatsächlich ins Unheimliche.

Kritik von Melanie Fix

Panisches Kreischen fährt den Zuschauern durch Mark und Bein. Es ist der Schrei einer Bediensteten des Grafen Dracula, der man gerade das Kind entrissen hat. Drei hungrige Vampirinnen machen sich über den Säugling her, saugen ihn aus und werfen ihn sich gegenseitig zu, bis das Blut aus dem kleinen Körper herauszulaufen scheint. Entsetzen im Publikum der Inszenierung des Dracula-Musicals im Deutschen Theater.

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