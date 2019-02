6. Februar 2019, 12:48 Uhr Animationsfilm Liebe verleiht Flügel

In Teil 3 von "Drachenzähmen leicht gemacht" wird viel gefeiert und noch mehr geflogen. Und am Ende wird es romantisch.

Von Josef Grübl

Als das H-Wort fällt, sind alle still. Zumindest einen Moment lang, dann geht die Wikingerfeier munter weiter. Im dritten Teil der 3-D-Animationsfilmreihe Drachenzähmen leicht gemacht warten alle auf die Hochzeit von Hicks und seiner Freundin Astrid. Nur kurz zur Erinnerung: Hicks ist kein Geräusch, sondern ein schmächtiger Wikingerjunge mit hübsch verstrubbelter Frisur. Im ersten Teil fiel er durch seine Weigerung auf, Drachen zu schlachten, was sich für ihn als Sohn eines Wikingerhäuptlings natürlich überhaupt nicht ziemte. Dafür eroberte er das Herz der drachenliebenden Zuschauer - und das der Wikingermaid Astrid obendrauf. Im zweiten Teil waren die beiden bereits ein Paar. Mittlerweile hatten auch die Dorfbewohner eingesehen, dass man auf Drachen nur dann fliegen kann, wenn man sie vorher nicht umgebracht hat. Und so leben Mensch und Fabelwesen im Finale der Saga friedlich Seite an Seite, während Astrid und Hicks das ehestiftende H-Wort immer mehr in Erwägung ziehen.

Auch sonst geht es recht romantisch zu: Hicks' Drachen Ohnezahn hat sich ebenfalls verliebt, das Objekt seiner Begierde ist ein weißes Drachenmädchen, das aussieht wie eine Mischung aus Nacktkatze und Alien. In der Liebe geht es also nicht nur um Äußerlichkeiten, will der Film wohl damit sagen - man solle doch bitte auch auf innere Werte achten. Und so lange die Auserwählte, ein ungezähmtes Tagschatten-Weibchen, genauso schön fliegen und Feuer spucken kann wie ihr Verehrer, ist ohnehin alles bestens.

Da es aber nichts Langweiligeres gibt, als glücklichen Paaren beim Glücklichsein zuzuschauen, taucht eine dunkle Gefahr am Horizont auf, die Menschen und Drachen gleichermaßen bedroht. Also müssen sie Die geheime Welt suchen, die der Film im Untertitel trägt und die sie nur aus Erzählungen kennen. Das Besondere an den Drachenzähmen-Filmen ist, dass Regisseur und Drehbuchautor Dean DeBlois ein eigenes Fantasy-Universum geschaffen hat, mit pädagogischer Botschaft, liebenswerten Figuren, viel Humor, noch mehr Drachen und besonders schön animierten Actionszenen. Der Kanadier bringt das auf einer Kinderbuchreihe basierende Fantasy-Abenteuer routiniert zu Ende - und versüßt es konsequent mit einem besonders klebrigen Happy End.

Drachenzähmen leicht gemacht 3: Die geheime Welt, Regie: Dean DeBlois