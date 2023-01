Mal ohne seine "Wizards", nur mit dem Gitarristen Saschmo Bibergeil hat Dr. Will alias Will Hampel (links) sein Blues-Album "To The Bone" eingespielt.

Von Oliver Hochkeppel

Schon seit Langem haben es Blues-Musiker besonders schwer. Die Clubs und Auftrittsmöglichkeiten sind weniger geworden, genau wie Radio-Airplay oder Streaming-Präsenz. Das Genre wird zwischen Jazz und Pop/Rock zerrieben, obwohl es mal für beide die Grundlagen lieferte und neben dem Reiz des Zeitlosen immer noch genug Raum für Originelles bietet. Das Live-Standbein ist mit Corona nicht besser geworden: "Die Leute kommen nicht mehr," konstatiert Münchens Blues-Statthalter Dr. Will alias Will Hampel nach der ersten Post-Corona-Konzertsaison. "Erstens sind sie vorsichtig, zweitens haben sie weniger Geld, und drittens haben sie sich daran gewöhnt, Kultur bequem zu Hause zu erleben."

Zwangsläufig hat Dr. Will seinen Teil zu dieser Umgewöhnung beigetragen. Auch er hat während des unfreiwilligen Hausarrests und der haufenweise abgesagten Konzerte auf Streaming umgeschaltet, wenn auch mit einiger Skepsis: "Ein Stream sieht schlechter aus, klingt schlechter und ist technisch viel anspruchsvoller als ein normales Konzert", sagt er. Sein Gitarrist Saschmo Bibergeil aber habe sich in das Thema eingearbeitet und eine akzeptable Lösung gefunden. Mit einem erfreulichen Nebeneffekt: Zu einem neuen Album war es nur noch ein kleiner Schritt.

"To The Bone" heißt die im vergangenen Oktober erschienene CD, die in der von Förderungen wie von der "Initiative Musik" noch verstärkten Flut von Neuerscheinungen ungerechterweise etwas untergegangen ist. Immerhin gab es den Preis der Deutschen Schallplattenkritik - wie schon für den Vorgänger "I Want My Money Back" von 2020. Der war gewissermaßen der Kulminationspunkt seines "Neo-Blues", den der für seine knallbunten Anzüge und extravaganten Kopfbedeckungen bekannte Dr. Will mit seiner Band The Wizards seit "Dirt" 2012 kultiviert und zu einer unverwechselbaren Nummer ausgebaut hatte: Opulente, ja glamouröse Bluesopern, Gesamtkunstwerke zwischen Südstaaten-Sound, R&B und Rock.

Logischerweise ist das auf ein Duo abgespeckte "To The Bone" eine Art Gegenentwurf. Eine rohe, minimalistische "First Takes"-Aufnahme, live und aus dem Moment heraus. Trotzdem vermisst man kaum etwas. Was an der Fantasie und Experimentierfreude der beiden wie am breit gestreuten Repertoire liegt. Die eigenen Stücke decken alles Mögliche ab vom klassischen Delta-Blues ("Ain't Gonna Worry") und melancholischen Slowburner ("Waves Of Darkness") über Hard-Hitting-Hymnen wie "Limousines & Whiskey Queens" bis zur wild überdrehten ZZ-Top-Steigerung ("Gumbo French").

Dazu kommen sorgsam ausgewählte und überraschend arrangierte Cover-Versionen etwa von Champion Jack Duprees "Junker's Blues", Willie Dixons ,"Wang Dang Doodle", Dr. Johns "Indian Red" oder dem "Rattlesnake Shake" von Fleetwood Mac. Alles mit den verschiedensten Gitarren-, Perkussion- und Aufnahmesounds - sowie dem immer kernigen, aber trotzdem variablem Gesang des Doktors (zweimal unterstützt von der Sängerin Isabel) aufbereitet. Das kann man in aller Ruhe nachhören und nachholen, das bleibt noch lange frisch.

Dr. Will & Saschmo: "To The Bone", Solid Pack Records 2022