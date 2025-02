Sie bespielen alles, was Geräusche macht, ob Topf, Schachtel, Aluleiter oder Marimbafon. Philipp Jungk und Alexander Glöggler haben sich als das Duo Double Drums Ruhm, Ehre und viel Applaus ertrommelt. Dabei ist das, was die beiden machen, weit mehr als nur Bum-bum-tschak. Hier wird nicht wild improvisiert, ganz im Gegenteil: Die Stücke sind größtenteils durchkomponiert und in Noten geschrieben. Gelernt haben die Percussionisten beim Meistertrommler Peter Sadlo, inspirieren lassen sie sich von den einfachen Geräuschen des Alltags. An der Baustelle vom Kompressor, daheim von der Bohrmaschine nebenan oder von den vielen Dingen, die sie im Baumarkt finden. Auch der Nachwuchs liegt ihnen am Herzen: Immer wieder geben Jungk und Glöggler Percusssion-Workshops für Kinder und Jugendliche, wie jetzt bei „Der Gasteig brummt“ am 21. und 22. Februar. Wie er klingt, dieser erstaunliche Double-Drums-Mix aus Groove und Entertainment, kann man am 22. Februar in der Isarphilharmonie erleben: Dort bringt das Duo seine neue Show „All you can beat“ als Premiere auf die Bühne.