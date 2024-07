Ein Ringkampf, seelisch, körperlich. Zwei Freunde. Jorge Antonio Arias Cortez wurde im Mai 1985 in Oruro im bolivianischen Altiplano geboren, Nicola Fritzen im Oktober 1978 in Berlin. Der eine sagt, er sei „unterer Mittelstand“, der andere weiß nicht, was das sein soll. Der eine ist Schauspieler, der andere auch. Doch der eine saß mehrmals im Knast, und bei der Energie, die er ausstrahlt, verwundert das nicht. „Dos Vidas“ kam im Februar 2023 an der Kaserne Basel heraus, eine multipel koproduzierte Arbeit des Basler Theaters Klara, Regie führte Christoph Frick. Seitdem war die Aufführung auch in Bolivien zu sehen, in Spanien und auf diversen Festivals, jetzt kommt sie an die Kammerspiele, aber nicht an die Maximilianstraße, sondern ins Import Export. Zu sehen am 24. und 25. Juli. Danach legt Coco Maria, auf, weltoffene DJ aus Mexiko, mit Musik, die sie eigens für diese beiden Abende konzipiert hat.