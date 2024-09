Blockflötistin Dorothee Oberlinger in Traunstein

Kritik von Harald Eggebrecht

„Grand Tour“ hat die Blockflötenzauberin Dorothee Oberlinger ihren Streifzug genannt, auf dem sie zusammen mit dem glänzenden Cembalisten Peter Kofler im Kulturzentrum Traunstein vor einem begeisterten Publikum von Deutschland über England nach Frankreich und Italien gelangt ist. Um es gleich vorwegzunehmen: Was an diesem Abend an hinreißender, feuriger Virtuosität und Klanglebendigkeit geboten wurde, verweist jedwede Herablassung gegenüber oder gar Schmähung der Blockflöte endgültig ins Reich anmaßender Ahnungslosigkeit.