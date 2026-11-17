Der Rainer-Malkowski-Preis der Bayerischen Akademie der Schönen Künste ist mit 30 000 Euro einer der höchstdotierten deutschen Literaturpreise. In diesem Jahr erhält ihn Dorothea Grünzweig – was zeichnet ihr Werk aus?

Vielleicht sollte es viel mehr „Kuhloblieder“ geben, wie die von Dorothea Grünzweig. Die „grasvergnügten kühe“, von denen sie schreibt, hat sie selbst in Finnland erlebt. Eingeladen von einem Bauern, drei Mittsommernächte bei seinen Herden auf den Weiden zu verbringen, sah und hörte sie dem Leben der Kühe zu, sah sie „traben hüpfen rennen“, in „geilheitsschüben raufen ringen“ und friedlich wiederkäuend mampfen.