Ein Brand hat in der Nacht zum Donnerstag einen Teil der Wohncontainer in der Asylbewerber-Unterkunft im Aschheimer Ortsteil Dornach (Landkreis München) zerstört. 38 Menschen verloren ihre Bleibe und mussten auf andere Einrichtungen verteilt werden. Ein Mann wurde mit Verbrennungen in ein Krankenhaus gebracht. Dass nicht noch Schlimmeres passierte, ist wohl den Rauchmeldern zu verdanken, die gegen 1.45 Uhr die Bewohner der Unterkunft aus dem Schlaf rissen. Die Ermittler der Münchner Kriminalpolizei stießen rasch auf den mutmaßlichen Brandstifter: Es soll sich um den 26 Jahre alten Verletzten handeln. Der zur Tatzeit mit etwa drei Promille stark alkoholisierte Mann hat nach ersten Erkenntnissen der Brandfahnder das Feuer in seinem Zimmer gelegt. Warum er das tat, war am Donnerstag noch völlig unklar. Gegen den Mann aus Eritrea wird wegen schwerer Brandstiftung ermittelt.