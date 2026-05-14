Dorian Gray tanzt nicht nur, sondern er singt auch noch. Am Mittwochabend feierte das Tanzstück der Limonada Dance Company nach dem Roman von Oscar Wilde „Das Bildnis des Dorian Gray“ seine Deutschlandpremiere im Deutschen Theater. Der junge Narziss Dorian Gray (Locke Venturato) ist eine einzigartige Inspiration für den Maler Basil Hallward (Gabriele Tamolli), der ihm ein lebensgroßes Porträt anfertigt. Doch da ist der charismatische, manipulative Dandy Lord Henry Wotton (Martin Segeta). Und der imponiert dem schönen Dorian so sehr, dass er sich in seiner wahnhaften Selbstverliebtheit verliert und sich wünscht, das Porträt möge statt seiner altern. Es ist der Beginn einer düsteren Geschichte über Moral und Hedonismus.