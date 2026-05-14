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Premiere im Deutschen TheaterDorian Grays „Walk on the wild side“

Lesezeit: 2 Min.

Dorian Gray (Locke Venturato) vor seinem Bildnis, das allmählich zur hässlichen Fratze wird.
Dorian Gray (Locke Venturato) vor seinem Bildnis, das allmählich zur hässlichen Fratze wird. Peter Koren

Die Limonada Dance Company verlegt Oscar Wildes Romanklassiker „Das Bildnis des Dorian Gray“ ins 20. Jahrhundert. Kann diese Show aus Ballett und Musical überzeugen?

Kritik von Lena Mittermayr

Dorian Gray tanzt nicht nur, sondern er singt auch noch. Am Mittwochabend feierte das Tanzstück der Limonada Dance Company nach dem Roman von Oscar Wilde „Das Bildnis des Dorian Gray“ seine Deutschlandpremiere im Deutschen Theater. Der junge Narziss Dorian Gray (Locke Venturato) ist eine einzigartige Inspiration für den Maler Basil Hallward (Gabriele Tamolli), der ihm ein lebensgroßes Porträt anfertigt. Doch da ist der charismatische, manipulative Dandy Lord Henry Wotton (Martin Segeta). Und der imponiert dem schönen Dorian so sehr, dass er sich in seiner wahnhaften Selbstverliebtheit verliert und sich wünscht, das Porträt möge statt seiner altern. Es ist der Beginn einer düsteren Geschichte über Moral und Hedonismus.

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