Bislang mussten viele Menschen aus dem Ausland ihre Staatsbürgerschaft aufgeben, wenn sie die deutsche bekommen wollten. Das ändert sich nun. Fünf Menschen erzählen, was ihnen die Neuregelung bedeutet.

Von Barbara Galaktionow, Andreas Schubert

Wer die deutsche Staatsbürgerschaft annehmen will, muss – von deutscher Seite aus – nicht mehr auf die Staatsangehörigkeit seines Herkunftslandes verzichten. Bisher war der Erhalt der doppelten Staatsbürgerschaft nur in Ausnahmefällen möglich, beispielsweise für EU-Bürger. Die neue Regelung gilt von diesem Donnerstag an.