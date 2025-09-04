Im belletristischen Metier des Fahndens und Mordens kennt sich Wolfgang Schweiger bestens aus. Mehr als 20 Romane sowie Drehbücher für so manchen Fernsehkrimi hat der gebürtige Traunsteiner inzwischen verfasst. Und auch sein neuestes Werk „Die Vergangenheit kennt kein Ende“ hält sich an das Motto, frei nach Orson Welles: Ein Happy End ist eine Geschichte, die nicht richtig zu Ende gedacht ist.

Der düstere Roman spielt in Oberbayern. Der Chiemgau beeindruckt durch seine Idylle. Gerade im Sommer bietet die Urlaubsregion Entspannung und Abgeschiedenheit vom turbulenten Stadtleben. In dem neuen Kriminalroman von Wolfgang Schweiger bleibt davon allerdings nicht viel übrig. Der Chiemgau wird hier zum Schauplatz eines Doppelmords, dessen Ausmaß sogar die Landesgrenzen überschreitet.

Die Ausgangslage bildet der Mord an einem Bauernehepaar im Chiemgau in den 1950er-Jahren. Die Ermittler sind vor allem von der Brutalität dieses Verbrechens geschockt. Schnell gerät eine Gruppe Sinti und Roma unter Verdacht. Für viele Polizisten und Anwohner wäre der Fall damit bereits aufgeklärt. Kommissar Manfred Mehringer hat jedoch Zweifel. Ein anonymer Hinweis führt ihn zu einem Holzfäller. Die Indizien sind erdrückend, der Fall scheint gelöst. Aber so ganz glauben lässt sich auch das nicht.

Zeitgleich erhält der Journalist Holger Seiffert in Frankfurt einen Hinweis, dass ein NS-Kriegsverbrecher im Chiemgau untergetaucht sei. Bei seinen Recherchen stößt Seiffert ebenfalls auf einen Mord, der mit den Geschehnissen aus dem Süden zusammenzuhängen scheint. Der Journalist macht sich unverzüglich auf den Weg nach Bayern, um dem Täter selbst auf die Schliche zu kommen. Von da an ermitteln Mehringer und Seiffert gemeinsam. Je tiefer sie vordringen, desto mehr offenbaren sich ihnen die Abgründe der Vergangenheit – womit auch eine große Gefahr einhergeht.

Was den Leserinnen und Lesern hier geboten wird, ist kein reiner Regionalkrimi. Vielmehr zieht Schweiger einen Fall auf, der zwar in absoluter Abgeschiedenheit beginnt, sich aber zu einem groben Abbild des Deutschlands der Nachkriegszeit entwickelt. Ganz nach Adenauers Pragmatismus „Man schüttet kein dreckiges Wasser aus, wenn man kein reines hat“ zeigt sich die Gesellschaft im Roman hinsichtlich der Aufarbeitung der NS-Vergangenheit resigniert und ignorant. Dieser Aspekt zieht sich konsequent durch die gesamte Geschichte und sorgt so für einen stimmigen Gesamteindruck.

Daneben beschränkt sich Schweiger allerdings auf das Nötigste. Nicht wenige Figuren erscheinen flach und die Handlung fällt auch nicht allzu komplex aus. Dennoch sind die Hauptfiguren, besonders der Mörder, überzeugend gezeichnet und der Spannungsbogen hält sich konstant auf hohem Niveau. Das Ende gliedert sich dazu passend ein und liefert eine faire Auflösung für die Geschichte.

Alles in allem bietet der Roman sehr leichte Unterhaltung, allerdings auch mit Blick auf die unrühmliche Vergangenheit Deutschlands. Liebhaberinnen und Liebhaber des Genres können sich hier auf einen düsteren Krimi freuen, der gewiss seine lohnenswerten Momente hat.

Wolfgang Schweiger: Die Vergangenheit kennt kein Ende. edition tingeltangel 2025, 16 Euro.