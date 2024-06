Kunstverein Donumenta in Regensburg

Der Regensburger Verein Donumenta bringt Kunst auch in gerne übersehene Stadtteile. Und ein neues Format hat man auch entwickelt.

Von Sabine Reithmaier, Regensburg

Eine Aktion für den Frieden gab den Anstoß. 1856 Künstlerinnen und Künstler aus zehn Donau-Anrainerstaaten hatte Regina Hellwig-Schmid für das Projekt Pax Danubiana begeistert – eine mahnende Erinnerung an die ein Jahr zuvor beendeten Jugoslawienkriege. Am 13. September 2000 übergaben die Künstler, zeitgleich in allen Donauländern, ihre Friedensbotschaften als Flaschenpost dem Fluss.