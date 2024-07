Italien als Sehnsuchtsland – auch auf den Bayerischen Ministerpräsidenten scheint es eine große Anziehungskraft auszuüben, wie die Wahl der Preisträgerin Donna Leon beweist. Die Bestsellerautorin, deren Kriminalromane in Venedig spielen, wird von Markus Söder in diesem Jahr mit dem Ehrenpreis des Bayerischen Ministerpräsidenten ausgezeichnet. Verliehen wird er im Rahmen des Bayerischen Buchpreises – aus der Hand des Ministerpräsidenten persönlich, so er leibhaftig erscheint, was keine Selbstverständlichkeit ist.

„Donna Leon versteht es wie keine andere, den Sehnsuchtsort Italien in ihren Büchern lebendig werden zu lassen und prägt seit vielen Jahren unser Bild von Venedig“, so zitiert die Pressemitteilung den Ministerpräsidenten. Mit Commissario Guido Brunetti habe die in New Jersey geborene Schriftstellerin, die nach vielen Jahren in Italien heute in der Schweiz lebt, eine der beliebtesten Ermittlerfiguren der zeitgenössischen Kriminalliteratur geschaffen. Geschickt verwebe Leon „ihre spannenden Plots mit einer tiefgründigen Gesellschaftskritik und aktuellen Themen“.

Die Verleihung des 11. Bayerischen Buchpreises ist für den 7. November in der Allerheiligen-Hofkirche der Münchner Residenz angesetzt. Dann wird auch eine Jury live über die Bayerischen Buchpreise in Sachbuch und Belletristik entscheiden. Jury-Mitglieder sind wie im vergangenen Jahr die Kritiker Andreas Platthaus (FAZ), Cornelius Pollmer (SZ) und Marie Schoeß (BR).