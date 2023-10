Von Joachim Mölter

Für gewöhnlich knöpft Dominik Krause seine Hemden nie ganz zu, der Kragen bleibt immer offen. An dem Umstand, dass er am vorigen Mittwoch mit umgebundener Krawatte in den großen Sitzungssaal des Rathauses kam, war also schon zu erkennen, dass für ihn ein besonderer Anlass bevorstand: An diesem Tag wurde Krause, bis dahin Fraktionschef der Grünen im Münchner Stadtrat, zum neuen Zweiten Bürgermeister gewählt. Als bedeutsam galt da noch, dass er Münchens erster offen schwuler Bürgermeister ist und mit seinen 33 Jahren zudem der jüngste, den die Stadt zumindest seit dem Zweiten Weltkrieg gehabt hat. Der berühmte Hans-Jochen Vogel von der SPD war 34, als er 1960 zum Oberbürgermeister gewählt wurde.