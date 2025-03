„In dieser katastrophalen Situation, in der wir uns gerade befinden, ist das brandaktuell"

Schauspieler Dominic Raacke über die Faszination am Untergang

Dominic Raacke war „Tatort“-Kommissar und im „Bergdoktor“ zu sehen, mit Leid und Unglück kennt er sich aus. Eng verbunden ist der beliebte Schauspieler auch mit einer musikalischen Lesung zum „Mythos Titanic“. Ein Gespräch über die Faszination am Untergang.

Interview von Oliver Hochkeppel

Ähnlich wie die Dinosaurier (auch untergegangen) ist die Titanic ein Dauerbrenner-Thema. Allerdings ist zum 40. Jahrestag der Entdeckung des Wracks der Run besonders groß: Allerorten laufen Titanic-Ausstellungen oder -Musicals. Bei der Veranstaltung im Münchner Künstlerhaus am Sonntag, 23. März, sieht die Sache anders aus. Die von der Pianistin Isabel Lhotzky und dem Sound-Bastler Hans von Chelius begleitete Lesung von Dominic Raacke unter dem Titel „Mythos Titanic – der versunkene Palast der Meere“ ist schon vor diesem Jubiläum in einem ganz anderen Zusammenhang entstanden. Der mit Serien wie „Rote Erde“, „Der Bergdoktor“ und als langjähriger „Tatort“-Kommissar Till Ritter berühmt gewordene Schauspieler erzählt, in welchem.