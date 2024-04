Von Lisa Marie Wimmer

Adriane Offenbach (Name geändert) steht vor ihrem Kleiderschrank im Schlafzimmer. Für das Foto will sich die zierliche Rothaarige in Schale schmeißen. "Links sind meine normalen Sachen und rechts ist meine Arbeitskleidung", sagt sie und öffnet die Türen der rechten Schrankhälfte. Zig rote und schwarze Kleider, Röcke und Oberteile aus Lack, Leder und Gummi hängen dort eng gequetscht an der Stange. Darunter Kisten mit Dessous, Bodys, Goldketten, High Heels mit mörderischen Absätzen, daneben die Lack-Stiefel. Adriane Offenbach ist Domina. Früher empfahl sie als Unternehmensberaterin wichtigen Vorständen neue Strategien, heute zückt sie auf Verlangen der Männer die Peitsche.