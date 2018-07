25. Juli 2018, 18:49 Uhr Dolmetscher Bilder, die man nie vergisst

Aali El Kourrach übersetzte auf Seenot-Rettungsschiffen

Aali El Kourrach, 36, ist gebürtiger Marokkaner, hat die slowenische Staatsbürgerschaft, spricht mehrere Sprachen fließend und ist in seinem Leben schon viel gereist. Er hat studiert, hatte eine Import-Export-Firma für Kaffeemaschinen, handelte an der Börse, verdiente gut und feierte gern. "Mein Leben bewegte sich zwischen Arbeit und Party, glauben Sie mir, ich kriegte überhaupt nicht mit, was um mich herum geschah." Doch dann sah er 2015 auf Youtube Bilder von ertrinkenden Menschen im Mittelmeer. Und spürte erstmals den Impuls: Das geht mich was an, da muss man was tun. "Ich wollte auch selbst sehen, was dort vor sich ging, und mich nicht auf Medienberichte verlassen" erzählt er.

Ein Freund war Apotheker, er sagte: Du kannst dich bei einer Hilfsorganisation melden. El Kourrach antwortete: Aber ich bin kein Arzt. Macht nichts, sagte der Freund, die brauchen auch andere, du sprichst Arabisch, Englisch, Französisch, bewirb dich doch. Das tat der Marokkaner, und nach einer Reihe von Gesprächen fand er sich zunächst in einem griechischen Flüchtlingscamp wieder, dann auf dem Rettungsschiff Bourban Argos. Was er dort erlebte, hat ihn für immer verändert. Er hat übersetzt und erklärt und überall angepackt, wo man ihn brauchte. Er sah die Verzweiflung in den Gesichtern der Menschen, hörte ihre Geschichten von Vergewaltigung und Folter. "Wenn du ein Baby siehst, das im offenen Meer treibt, und einen, der hinterherspringt, ohne zu wissen, ob sie gerettet werden können, dann vergisst du das nie", sagt er. Wer so etwas "live" gesehen habe, würde nie mehr leichtfertig über Flüchtlinge reden, "sondern Mitgefühl haben". Noch einmal ging El Kourrach auf ein Rettungsschiff. Die Aquarius wird von SOS Mediterranée und Ärzte ohne Grenzen gemeinsam betrieben und machte zuletzt Schlagzeilen, als Italien seine Häfen sperrte - Spanien nahm das Schiff mit 630 Geflüchteten dann auf. "Aber das war das letzte Mal für mich", sagt El Kourrach. "Ich werde schrecklich seekrank."