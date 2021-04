Christoph Schauer erhält den Deutschen Dokumentarfilm-Musikpreis 2021. Der Komponist, geboren 1973 in Hannover, wird für seine Musik zum Film "Soldaten" geehrt. In der Begründung der Jury heißt es: "Mit der Filmmusik zu ,Soldaten' ist Christoph Schauer eine in sich stimmige, raffiniert unaufdringliche und sparsam eingesetzte, aber umso wirkungsvollere Textur gelungen." Der Dokumentarfilm von Christian von Brockhausen und Willem Konrad gibt Einblicke in das Innere der Bundeswehr. Die Auszeichnung ist mit 5000 Euro dotiert und wird alljährlich beim Dok-Fest München vergeben. Ziel ist es, die künstlerische Bedeutung von Musik in Dokumentarfilmen zu würdigen. Das Festival findet 2021 erneut rein digital statt, vom 5. bis zum 23. Mai.