Ein Vater kündigt seine Arbeitsstelle, um seinen schwerbehinderten Sohn zu pflegen. Eine 24-Stunden-Pflegerin lässt ihre Tochter in Polen zurück, um sich in Deutschland und der Schweiz um Senioren zu kümmern. Ein vom Hals abwärts gelähmter Rollstuhlfahrer aus München will Freunde als seine Assistenten engagieren und ein inklusives Wohnprojekt gründen. Eine Klimaaktivistin aus Peru macht auf die Folgen der Erderwärmung bei uns und in ihrer Heimatstadt aufmerksam.