Von Josef Grübl

Detailansicht öffnen Im Boxcamp in Accra freunden sich deutsche und ghanaische Boxer an. (Foto: Firsthand Production/Filmperlen)

Die Sonne brennt, die Temperaturen steigen. Der Schweiß fließt und wird nur noch überdeckt vom Gestank der Müllberge nebenan. Wer hier ein Trainingslager veranstaltet, muss verrückt sein - oder einen Plan haben. So wie Ali Cukur: Der Leiter der Boxabteilung des TSV 1860 München fährt einmal im Jahr mit seinen Schützlingen in ein Boxcamp. Sie sollen raus aus ihrer sprichwörtlichen Komfortzone, die in diesem Fall eine kleine Boxhalle im Münchner Glockenbachviertel ist. In Accra, der Hauptstadt Ghanas, werden sie mit Armut konfrontiert, aber auch mit Lebensfreude und dem Kampfgeist ihrer afrikanischen Boxkameraden. So lernen sie auch mit ihrer Wut und Rückschlägen umzugehen.

Die Münchner Dokumentarfilmerin Antje Drinnenberg hat Ali Cukur und seine Boxer begleitet: Lionhearted zeigt Menschen, die meist aus schwierigen sozialen Verhältnissen stammen und über den Sport ihr Leben ändern wollen. 2019 lief der Film beim Dok-Fest München, pandemiebedingt wurde sein Kinostart mehrmals verschoben. Nächste Woche ist es aber soweit, dann läuft er in den Kinos an. Ein paar Tage vorher findet im Rio Filmpalast eine Publikumspremiere statt, die Protagonisten und Macher werden anwesend sein.

Die SZ-Redaktion hat diesen Artikel mit einem Inhalt von Youtube angereichert Um Ihre Daten zu schützen, wurde er nicht ohne Ihre Zustimmung geladen. Inhalt jetzt laden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Youtube angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an den Betreiber des Portals zur Nutzungsanalyse übermittelt. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie unter sz.de/datenschutz. Dieser externe Inhalt wurde automatisch geladen, weil Sie dem zugestimmt haben. Zustimmung widerrufen und Seite neu laden

Lionhearted - Aus der Deckung, D 2019, Regie: Antje Drinnenberg, Preview Mo., 20. Sep., Rio Filmpalast, Rosenheimer Str. 46, Telefon 486979