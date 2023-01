Von Josef Grübl

Es war einmal vor langer Zeit, genauer gesagt im Sommer 2019. Da gab es noch keine beunruhigenden Nachrichten aus dem chinesischen Wuhan, da lebten die Menschen in Kiew in Frieden. Und auch Großbritannien war noch Teil der EU. Entschieden hatten sich die Briten da aber schon, im ostenglischen Seebad Cromer stimmten sogar zwei Drittel der Wähler für den Brexit. Der deutsche Regisseur Jens Meurer war 2019 in eben jener Kleinstadt, sein Dokumentarfilm "Seaside Special" ist Stimmungsbericht und ebenso zärtliches wie sentimentales Porträt der dort lebenden Menschen.

Das Besondere an Cromer ist, dass dort in den Sommermonaten die weltweit letzte "End of the Pier"-Show veranstaltet wird, eine Mischung aus musikalischer Revue und klassischem Varieté. Auf der Bühne stehen Sängerinnen, Tänzer, Comedians oder Männer, die sich mit Holzlöffeln ins Gemächt schlagen. "Und wenn Sie glauben, das sei das Lustigste, was Sie je gesehen haben", sagt der Moderator, "dann zeigt uns das, wie kaputt Großbritannien wirklich ist."

Jens Meurer hat "Seaside Special" auf analogem Filmmaterial aufgenommen, am Samstag, 28. Januar, kommt er nach München und stellt sein Werk dem Publikum persönlich vor. Im Theatiner Kino gibt es noch einen 35-mm-Filmprojektor, darauf wird der Film aufgeführt. Als Ehrengast hat sich der Star der "End of the Pier"-Show Olly Day angesagt.

Seaside Special, D 2021, Filmgespräch mit Regisseur Jens Meurer und Olly Day, Sa., 28. Jan., 20.30 Uhr, Theatiner, Theatinerstraße 32, der Film läuft außerdem noch im Neuen Arena Kino