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Dok-Fest MünchenDie spannenden Biografien von drei Pionierinnen im ewigen Eis

Lesezeit: 2 Min.

Josephine Peary begleitete ihren Mann Robert auf dessen Expeditionen nach Nordgrönland – und wurde mit ihren Büchern über die dortigen Erlebnisse zur erfolgreichen Autorin.
Josephine Peary begleitete ihren Mann Robert auf dessen Expeditionen nach Nordgrönland – und wurde mit ihren Büchern über die dortigen Erlebnisse zur erfolgreichen Autorin. Dorothea Braun/Jens Becker

Der Dokumentarfilm „Ice Women“ erzählt von den Errungenschaften dreier Frauen in der Arktis. So unterschiedlich sie waren, erwiesen sie sich alle drei doch als Überlebenskünstlerinnen.

Von Barbara Hordych

Obwohl nicht viele Jahre zwischen ihnen liegen, sind sich die Protagonistinnen des Dokumentarfilms „Ice Women“ wohl nie begegnet. Zu unterschiedlich sind ihre sozialen Herkünfte, ihre jeweiligen Biografien, durch die sie vor rund einem Jahrhundert zu Arktisreisenden wurden. Da ist Josephine Peary, die ihren Mann Robert bei dessen Expeditionen nach Nordgrönland begleitete. Gleich bei der ersten Reise musste sie ihn vertreten beim Einrichten des Basislagers, da ihr Mann mit gebrochenem Bein darniederlag; sie kochte, nähte und jagte.

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