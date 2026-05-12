Obwohl nicht viele Jahre zwischen ihnen liegen, sind sich die Protagonistinnen des Dokumentarfilms „Ice Women“ wohl nie begegnet. Zu unterschiedlich sind ihre sozialen Herkünfte, ihre jeweiligen Biografien, durch die sie vor rund einem Jahrhundert zu Arktisreisenden wurden. Da ist Josephine Peary, die ihren Mann Robert bei dessen Expeditionen nach Nordgrönland begleitete. Gleich bei der ersten Reise musste sie ihn vertreten beim Einrichten des Basislagers, da ihr Mann mit gebrochenem Bein darniederlag; sie kochte, nähte und jagte.