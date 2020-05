"Tell Me When I Die", eine Hommage an Héctor Babenco

Ich habe meinen Tod schon erlebt, sagt der Filmemacher Héctor Babenco, jetzt bleibt mir nur, den Film zu machen über diesen Tod. Babenco, der im Juli 2016 gestorben ist, wurde weltbekannt durch seinen Film "Der Kuss der Spinnenfrau", mit William Hurt, Raúl Julia und Sonia Braga. Nach der Spinnenfrau wurde bei Babenco Krebs diagnostiziert, er hat bis zu seinem Tod dagegen gekämpft, bat den Tod um einen Aufschub für einen letzten Film. "Tell Me When I Die" ist dieser Film, seine Frau Barbara Paz hat ihn gedreht, eine Zusammenschau von Momenten am Krankenbett, Szenen am Strand, Ausschnitten aus Babenco-Filmen - in der Jugend war er sogar in vielen Western zu sehen. Babenco ist gelassen oder resigniert, manchmal behutsam, manchmal altmeisterlich - einmal erklärt er der Frau die verschiedenen Brennweiten beim Filmen. Auch Willem Dafoe ist mit von der Partie, als Koproduzent.

Der ultimative Film, eine imaginäre Dokumentation, Kino als Travestie des Todes. Oft wussten die Leute, die mit ihm arbeiteten, nichts von seiner Krankheit. Dass Brasilien so intensiv und chaotisch und widersprüchlich ist, hat den in Buenos Aires geborenen Babenco bewogen, in diesem Land zu bleiben und zu filmen. "Die Sprache war anders, die Geschwindigkeit des Denkens." Am Ende schaut der Filmemacher einer Frau zu, wie sie tanzt, und Gene Kelly singt sein "Singin' in the Rain" dazu. Wer noch einen Traum zu erfüllen hat, da ist sich Babenco sicher, hat eine bessere Chance zu überleben.

Babenco: Tell Me When I Die, BRA 2019, Regie: Bárbara Paz, als Stream via dokfest-muenchen.de