Mehr als ein Drittel der Besucher hat das Online-Angebot genutzt. Insgesamt beteiligten sich 56 000 Menschen - so viele wie noch nie.

56 000 Zuschauer, das ist die endgültige Bilanz des Dok-Festes München. Inzwischen ist auch die Online-Schiene der 38. Ausgabe beendet, und zu den rund 35 000 Gästen in den Kinos und Spielstätten kamen noch 21 000 Stream-Begeisterte hinzu. Im vergangenen Jahr waren es insgesamt 47 000 Zuschauer gewesen, die letzte Vor-Corona-Edition (nicht dual) erreichte 2019 52 000 Menschen.

Daniel Sponsel und Adele Kohout von der Festivalleitung zeigten sich zufrieden: "Das Angebot, diese herausragenden Filme sowohl im Kino zu präsentieren als auch für ein Publikum zu Hause anzubieten, hat sich bewährt", lautete ihr Fazit. Zuletzt wurde noch der Publikumspreis, dotiert mit 2000 Euro, vergeben: Er ging an das griechische Coming-of-Age-Drama "Kristos, The Last Child" von Giulia Amati.