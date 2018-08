2. August 2018, 18:46 Uhr Döner und Falafel "Türkitch" eröffnet neue Filiale

Eigentlich geht es nur um eine Dönerbude. Aber weil die Dönerbude so beliebt ist wie kaum eine sonst in München, dürfte die Nachricht, bekanntgegeben mit einem Baustellen-Foto auf Instagram und Facebook, weit über Untergiesing hinaus reichen: "Türkitch" eröffnet eine zweite Filiale. Und zwar in der Maxvorstadt, an einer Adresse, wie sie passender kaum sein könnte: Türkenstraße 21.

Der Korrektheit halber sei gesagt, dass das Türkitch weit mehr ist als einfach nur eine Dönerbude. Falafel mag es inzwischen an vielen Orten geben, aber die Köfte- und Halloumi-Sandwiches haben es längst noch nicht an viele Imbisse der Stadt geschafft. Dass nun eine zweite Filiale aufmacht, könnte nicht nur Köfte-Fans in der Maxvorstadt freuen, sondern auch die Untergiesinger. Schließlich müssen sie dann vielleicht weniger anstehen. Oder nicht ganz so große Umwege um die Menschenmengen machen, die sich vor dem Laden in der Humboldtstraße sammeln. Einen ähnlichen Hype um einen Imbiss hat es wohl nur bei "Mustafas Gemüsedöner" gegeben, der vergangenes Jahr mit viel Tamtam am Stachus eröffnete.

Mit der großen Nachfrage begründet auch Türkitch-Inhaber Hayri Onbasi, dass er eine zweite Filiale aufmacht. "Ich will auch mein Personal entlasten", sagt er. Seine Hoffnung wäre demnach, dass sich die Köfte-und-Kebap-Gourmets einfach etwas mehr verteilen. Der Imbiss in der Humboldtstraße wurde kürzlich umgebaut, aber mehr Platz ist dort einfach nicht. Die Ausweichstelle in der Türkenstraße soll Anfang September eröffnen.