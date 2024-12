Der Kabarettist freut sich in der Woche von 30. Dezember bis 5. Januar auf viele Auftritte, Schlemmereien und seine Heimat in Niederbayern.

Seit 2010 spielt der niederbayerische Kabarettist mit türkischen Wurzeln (oder umgekehrt, wie er früher gerne gewitzelt hat) Ende des alten und Anfang des neuen Jahres unter dem Titel „Rückspiegel“ seinen satirischen Jahresrückblick. Das ganze Jahr über sammelt er für die humoristische Aufarbeitung desselben das Wichtigste, Spannendste und Abseitigste, mischt politische Kracher mit Kuriositäten. Die findet er diese Woche bei Spaziergängen in München, beim Sport, im Wirtshaus oder am Stammtisch in seinem Heimatort Hengersberg. An Silvester blickt er im Lustspielhaus gleich zweimal auf das Jahr zurück (14 und 21 Uhr), tags zuvor ist er im Silbersaal des Deutschen Theaters. Mit seinem aktuellen Programm „Am Ende vorn“ kommt er im März wieder nach München.