In seinem achten Soloprogramm „Am Ende vorn“ schickt Kabarettist Django Asül sein Publikum im Lustspielhaus von rechts nach links, von oben nach unten und dann schrägonal. Oberthema im Witzewald: die Spaltung der Gesellschaft.

Kritik von Thomas Becker

Er kann einen schon ganz schön in die Bredouille bringen, dieser Django Asül. Denn wer es tatsächlich geschafft hat, eine Karte zu ergattern – meistens ist der Mann ja ausverkauft –, der muss natürlich danach den Zurückgebliebenen berichten, wie es denn so war im Lustspielhaus, worum es ging im neuen Programm. Ja Himmel, keine Ahnung um was es ging! Wahrscheinlich um alles, mindestens!