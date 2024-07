„Wenn ich sagen würde, wir sind am gleichen Stammtisch, dann wär’s gelogen“

Zum 50. Todestag von Duke Ellington gibt es in München eine musikalische Hommage an die amerikanische Jazzgröße. Moderiert wird der Abend von dem bayerischen Kabarettisten Django Asül – wieso das denn?

Interview von Oliver Hochkeppel

Zum 125. Geburtstag und 50. Todestag von Duke Ellington hat die Monaco Big Band, das offizielle Jazz-Orchester des Musikbundes Ober- und Niederbayern, eine Hommage an den Säulenheiligen des Jazz zusammengestellt. Unter Leitung des Posaunisten Gerd Fink und verstärkt durch die Nürnberger Sängerin Christina Jung geht es am Dienstag, 9. Juli, im Brunnenhof der Residenz mit Originalarrangements durch Ellingtons Œuvre von den Zwanziger- bis in die Sechzigerjahre. Moderiert wird der Abend überraschenderweise vom Kabarettisten Django Asül. Da besteht Erklärungsbedarf.