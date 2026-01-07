Marlene Mahr hat etwas zu feiern. Seit einem Jahr ist die Münchnerin, die sich als DJ Marlene del Mar nennt, Resident im Bahnwärter Thiel . Der Club hat es zu Tradition gemacht, dass seine Stamm-DJs ihre Jubiläen groß feiern. „Residents dürfen bei ihrem Geburtstag das Line-up selbst festlegen. Man spricht sich noch mal mit Booker Moritz ab, aber wir dürfen uns auch den Namen der Veranstaltung aussuchen“, sagt Mahr. Der Booker ist Moritz Butschek, der das reguläre Programm verantwortet.

Ihren Abend hat Mahr „Marleni’s Bassday“ genannt, eine Anspielung auf „Birthday“, außer ihrem Bahnwärter-Jubiläum feiert sie ihren Geburtstag und die Erinnerung an den Start ihrer DJ-Karriere. „Mein Freund hat mir damals zum Geburtstag das Auflegen beigebracht“, sagt Mahr, seit ein paar Tagen 32 Jahre alt, über den wegweisenden Tag im Januar 2022. Wegen der Corona-Pandemie übten sie im Keller. „Im Bahnwärter hatte ich meinen ersten öffentlichen Gig. Der war ziemlich gut besucht, das war für mich ein richtiges Highlight“, sagt Mahr über ihre Liebe zum Bahnwärter Thiel.

Seitdem ist viel passiert: Marlene del Mar kommt mit ihrem lebendigen, vibrierenden Techno-Sound gut herum. Ihre Sets sind nuanciert, organisch aufeinander aufgebaut. Mahr ist Resident-DJ im Team Turbo, spielt in renommierten Clubs in Hamburg, Wien und Berlin. Dazu kommen Festivals, sie hat in der „Bucht der Träumer“ aufgelegt und bei dem „Mystic Creatures Festival“.

Zu ihrem Jubiläum hat sie einen besonderen Gast eingeladen. „Ich spiele technoide Sachen und grooving Deep Tech“, sagt Mahr über ihren Stil „darüber habe ich den Artist Roman Adam kennengelernt, der mega coole Sachen produziert. Von ihm spiele ich richtig oft Tracks, und er kommt am Samstag aus Hamburg runter.“ Der DJ und Produzent Roman Adam hat sich dem Peak Time Techno verschrieben.

Ihr Freund ist Veranstalter und aktiv im Nachtleben

Vor Headliner Adam legt Mahr zusammen mit ihrem Partner auf. „Mein Freund Tellerboy und ich spielen das Opening in der Halle. Wir entwickeln uns gerade zusammen in eine neue Soundrichtung, mehr minimal deep tech.“ Neben der Leidenschaft fürs Auflegen haben sie noch mehr gemeinsam: Sie sind Eltern eines Kleinkinds. Die Vereinbarkeit von Familie und DJ-Dasein ist für Mahr dank gleichberechtigter Elternschaft machbar.

„Wir sind beide im Nachtleben aktiv, mein Freund ist Veranstalter. Da wir beide eine große Passion dafür haben, bekommen wir das gut hin.“ David Schmied aka Tellerboy ist Mitgründer des Münchner Legal Club. „Mich erfüllt dieser Ausgleich, ich kann mich dabei gut erholen und dadurch auch wieder mehr Energie für mein Kind sammeln“, sagt Mahr über das Auflegen. Und sie hat noch einen Job. „Ich bin Gymnasiallehrerin für Mathe und Sport“, sagt sie, „ich mag die Arbeit mit den Kindern.“

Mahr teilt sich ihre Zeit bewusst ein. „Seit ich Mama bin, nehme ich nicht mehr jeden Gig an. Aber ich liebe den Bahnwärter Thiel und Berlin“, sagt sie. Was sie bei diesen Gelegenheiten auflegt, entscheide sie meist spontan. Sie setze die ersten Tracks, „danach mache ich mir Listen nach Stimmung und Genre“.

Drei Stunden lang legen Marlene del Mar und Tellerboy am Samstag auf, bevor Roman Adam übernimmt. „Ich hab’ mir bewusst das Opening ausgesucht, um danach den Kopf freizuhaben“, sagt Mahr über ihre Club-Nacht. Um einen musikalischen Kontrast zur Halle zu schaffen, hat sie noch zwei Gäste eingeladen. „Eine meiner besten Freundinnen ist DJ Miamore, ich liebe ihren Sound“, sagt Mahr, „sie spielt eher Melodic Techno, manchmal ein bisschen housiger.“ Im Anschluss spielt Max Blume, der laut Mahr „so richtig geilen Minimal House auflegt“. Happy Bassday.

Marleni’s Bassday, Samstag, 10. Januar, 22–6 Uhr, Bahnwärter Thiel, Tumblinger Straße 45