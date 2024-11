Wenn man Lola Haro etwas nicht vorwerfen kann, dann ist das Größenwahn. So rasant wie ihre Karriere seit 2018 an Fahrt aufgenommen hat – internationale Gigs, renommierte Residencys, B2B-Sets mit Szene-Größen –, so schnell hätte auch ihr Ego wachsen und wachsen können. Was die DJ aus Belgien statt Hochmut erlebte: Hochstapler-Syndrom, also Selbstzweifel an der eigenen Leistung. Darüber, ob sie Anerkennung, Erfolg und ihren Platz in der Electro-Szene wirklich verdienen würde. Ob sie wegen ihres Talents und nicht als Alibi für Inklusivität und eine höhere Frauenquote gebucht wurde.