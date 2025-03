Interview von Michael Zirnstein

Zwei Legenden machen Party, was soll da schiefgehen? Da ist Helmut Geier, DJ-Visionär seit 1978, der aus Altenmark an der Alz nach München (Tanzcafé Größenwahn), New York (Limelight), Tokio und zum Montreux Jazz Festival aufbrach; Bryan Ferry, Puff Daddy und die ganze Modewelt rissen sich um seine Sound-Kreationen. Und da ist Lars Eidinger, Schauspiel-Genie, „Jedermann“ und jedermanns und -fraus Liebling, Multitalent. Beide sind lange Freunde, inzwischen treten sie als festes DJ-Doppel an. Gerade etwa zur Premierenparty von „Meese X Hell“, dem neuen Techno-Album von DJ Hell und dem Kunststar Jonathan Meese. Oder zur Feier von „20 Jahre Ampere“, dem feinen Club im Münchner Muffatwerk, für Hell „ein magischer Platz an der Isar“, an dem er jahrelang seine legendären „Bavarian Gigolo Nights“ veranstaltete, mit internationalen Gästen aber auch mit Deichkind, die wiederum beste Kumpels von Eidinger sind. Bei der Geburtstagsparty fügt sich also einiges. Das wird eine sichere Sensation. Nur das exklusive Doppel-Interview klappt nicht, beide stehen bereit, aber der Reporter vermurkst die Telefonkonferenzschaltung. Hell und Eidinger lassen sich freundlicherweise auf Einzelgespräche ein, die Zitate haben wir mit ihrem Einverständnis mehr oder weniger smooth zusammengemixt, wie DJs ihre Tracks.