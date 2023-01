2014 gründeten der Münchner Bassist Georg Kolb und der venezianische Pianist Marco Pironcholi ihr Quartett Distances. 2017 erschien das Debütalbum "Venice", nicht nur eine zwischen zeitlos schönem Kammerjazz und explosiven Improvisationen pendelnde Hommage an Pironcholis Heimatstadt, sondern auch eine Parabel auf historischen Glanz und Verfall. Mit "Hybris" geht jetzt nicht nur ein gleichfalls gesellschaftskritisch aufgeladener Nachfolger an den Start, die beiden haben ihr Ensemble auch zum "Collective" erweitert, zu einer Art Münchner All-Star-Septett mit dem Holzbläser Alexander von Hagke, dem freigeistigen Laptop-Gitarristen Gunnar Geisse, dem Keyboarder André Schwager, dem Gong-Spezialisten Jörg Brandt und dem Schlagzeuger Guido May. Bei ihrem Auftritt in der Unterfahrt kommt als Stargast auch noch Sängerin Alma Naidu dazu.

Distances Collective, Mi., 4. Dez., 20.30 Uhr, Unterfahrt, Einsteinstr. 42, Tel. 448 27 , unterfahrt.de