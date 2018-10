25. Oktober 2018, 15:05 Uhr "Disney on Ice" Mickey, Arielle und Elsa in der Olympiahalle

"Das zauberhafte Eisfestival" kommt nach München. Der Innenraum der Olympiahalle wird dafür in eine riesige Eisfläche verwandelt.

Eigentlich mag er den Sommer ja lieber, sagt der Schneemann Olaf im oscarprämierten Animationsfilm Die Eiskönigin - Völlig unverfroren. Wie es ihm in einer kalten Eishalle gefällt, ist daher fraglich. Denn Olaf und viele weitere Charaktere kommen mit dem Eis-Varieté "Disney on Ice" für die neue Live-Vorstellung "Das zauberhafte Eisfestival" in sechs deutsche Städte.

Vom 26. bis zum 28. Oktober gastiert die Show auch in der Münchner Olympiahalle, deren Innenraum dafür in eine riesige Eisfläche verwandelt wird. In diesem Jahr wurde sie so konzipiert, dass das Publikum noch näher am Geschehen sitzen kann, also näher an den zauberhaften Figuren: Mit dabei sind unter anderem auch Sebastian, die Krabbe aus Arielle, die Meerjungfrau, die Teekanne Madame Pottine und ihr Sohn Tassilo aus Die Schöne und das Biest oder Rapunzel.

Wer jetzt aber mit grazilem Eiskunstlauf rechnet, liegt nur halb richtig. Das gibt es auch, zum Beispiel bei den Prinzessinnen. Aber bei anderen Charakteren wie dem tollpatschigen Hund Pluto komme es weniger auf Eleganz, sondern vor allem auf Komik an, sagt Katarina Witt. Die ehemalige Profisportlerin ist Markenbotschafterin der Eiskunstshow und freut sich jedes Mal, wenn im Publikum viele kleine Schneemänner sitzen. Auch wenn ihr Lieblingscharakter Olaf warme Temperaturen bevorzugt, sollte das mit der Kälte in der Halle eigentlich kein Problem sein. In einem Song singt er ja schließlich selbst: "Die Hitze und Kälte sind beide extrem. Bring sie zusammen! Wo ist das Problem?"

Disney on Ice - Das zauberhafte Eisfestival, Fr. 26., bis So., 28. Okt., verschiedene Spielzeiten, Olympiahalle, Spiridon-Louis-Ring 21