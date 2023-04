Der Zauber von Micky Maus, hier in ihrem großen Auftritt 1940 in "Fantasia", ist auch in der Disney-Ausstellung in München zu erleben.

In München startet die größte Disney-Ausstellung, die es je gab. Becky Cline, die Hüterin der Schatzkammer des Entertainment-Riesen, berichtet, was es dort zu sehen gibt - und was sie heute nicht mehr so machen würden wie einst.

Von Michael Zirnstein

Disney ist mehr als nur Micky. Es begann auch gar nicht mit der berühmten Maus in ihren Kurzfilmrollen als Dampfschiffkapitän in "Steamboat Willie" oder als Bruchpilot in "Plane Crazy", sondern schon fünf Jahre früher. Da gab ein New Yorker Filmverleiher den Disney-Brüdern Walt und Roy den Auftrag für ein paar "Alice"-Animationsfilme - mit einer echten Schauspielerin in einem gezeichneten Wunderland voller Tiere. Die Vertragsunterzeichnung im Oktober 1923 gilt als Gründungstag der Disney-Company.