"What Is The City"- ein Gespräch über das Sparen an der Kultur

Von Michael Zirnstein

Beim Online-Gipfel der Klassenbesten der Kulturpolitik hat München nicht den leichtesten Stand. Denn die beiden anderen in der digitalen Akademie "What Is The City" der Kammerspiele als "Leuchttürme" gelobten Metropolen haben ihre Kulturetats in der Corona-Krise sogar erhöht: Wien um zehn Prozent plus zusätzliche Millionen etwa für seine Club- und Kabarettszene, und Hamburg um zehn Millionen Euro, zum Beispiel für Stipendien an freie Künstler. Dagegen musste die Münchner Kulturbürgermeisterin Katrin Habenschaden in der von SZ-Redakteur Alex Rühle geleiteten Wohnzimmer-Diskussion die Kürzung ihres Budgets für die Künste um 6,5 Prozent verteidigen. Das Kulturreferat, sagte sie, schaue ganz genau darauf, wo man etwas einsparen könne: nicht etwa in der freien Szene, wohl aber bei den Transferzahlungen an die Staatsoper oder durch Verwendung von Investitionsrücklagen als Notgroschen bei den großen Theatern (was Kammerspiele-Dramaturg Harald Wolff später einen zumindest 2021 aushaltbaren Einschnitt nannte).

Die Ausgangslage der drei Städte ist freilich verschieden, in der österreichischen Hauptstadt holt die Stadtkulturrätin Veronica Kaup-Hasler einen Rückstand auf, und Hamburg mit seinem Kultursenator Carsten Brosda hat als Stadtstaat viel mehr gesetzlichen Spielraum, in der Krise Schulden zu machen. Klar sei sie "neidisch" auf solche "Beinfreiheit" im Haushalt, aber um die akute Lage mache sie sich keine großen Sorgen, sagte Haberschaden - allerdings wünsche sie sich "gute Unterstützungslösungen für 2021/22 von Bund und Land".

Auf dieses Zusammenspiel kommt es auch bei der ersehnten Öffnung der Museen und Bühnen an. Auch hier fühlt sich die grüne Bürgermeisterin gegängelt: "Wir sind sehr stark an die Vorgaben des Freistaats gebunden, die werden immer enger, weil der bayerische Ministerpräsident wenig Interesse hat, dass hier gerade München einen Einzelweg geht." Die Vorgaben von Bund und Ländern für die Beschränkungen in der Pandemie würden in Bayern "leider sehr rigide ausgelegt", da werde eine "Starke-Mann-Symbolik" auf Schultern der Kulturschaffenden ausgelebt. So fordert Habenschaden schnell einen für alle verbindlichen, am Infektionsgeschehen orientierten Stufenplan.

München zumindest plant schon einen weiteren "Sommer in der Stadt" als Starthilfe für die Kultur. Aus den Erfahrungen von 2020 möchte man "nachschärfen", etwa mehr Kinder und Jugendliche erreichen. Aber auch von Wien kann man lernen, dessen Kultursommer habe das Münchner Modell mit einer Olympiapark- und einer Wanderbühne ziemlich mickrig aussehen lassen, stellte eine Teilnehmerin der anschließenden Zoom-Gesprächsrunden fest. 2000 Künstler traten in Wien - alle für dieselben 500 Euro Gage je 60 Minuten - auf 25 Bühnen im ganzen Stadtgebiet auf.

Und in Hamburg hat ein Künstler ein Benefiz-Heft mit Klebebildchen von Stadtpersönlichkeiten aufgelegt ... Ist das alles, was aus der Krise in den "Postcorona-Städten" wächst? Habenschaden wünscht sich mehr Kultur im öffentlichen Raum, "zum Einkaufen allein wird niemand mehr in die Innenstadt fahren", auch die großen Häuser müssen dann mehr in die Stadtteile und in alle Milieus hineinwirken. Über die eigene Grenze hinaus machte sie sich für eine Kulturallianz der Städte in Europa stark. Mitstreiter hat sie schon bei den Mitdiskutanten, wie Brosba sagte: "Wenn die Regierungen es nicht hinbekommen, dann machen wir es konkret."