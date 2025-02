Von Philipp Crone

Am Ende formuliert der Festredner noch den vielleicht besten Gedanken dieses Vormittags, einen hoffnungsvollen. Da ist der Vortrag von Stephan Harbarth, Präsident des Bundesverfassungsgerichts, allerdings schon wieder vorbei, und er sitzt in einer anschließenden Diskussionsrunde. Doch es ist nicht so, dass es am Sonntagvormittag an guten Formulierungen, gelungenen Erklärungen und markanten Einlassungen mangelt.