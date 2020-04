Nein, besser fühlt man sich nicht, nachdem man auf der Homepage der Münchner Kammerspiele eineinhalb Stunden lang das Gespräch verfolgt hat, das dort der Theatermacher Milo Rau und der Multifunktionsgesellschaftskritiker Jean Ziegler unter Anleitung des Dramaturgen Martin Valdés-Stauber führten. Eher brodelt da eine Wut. Auf die Welt, wie sie der Kapitalismus und die Globalisierung bauen. Beide, Ziegler wie Rau, sind Schweizer, das fördert den Widerspruchsgeist, beide ärgern gerne auf durchaus notwendige Weise ihr Heimatland und obwohl sie von Geburt 43 Jahre auseinander liegen, sind sie sich geistig recht nah. Auch in ihrer grundsätzlichen Haltung, sich lieber mit exponierter Kritik selbst angreifbar zu machen als zu schweigen. Das dafür notwendige Selbstbewusstsein haben sie allemal.

Rau, Intendant des Theaters in Gent, probte bis vor wenigen Wochen noch am Amazonas Sophokles' "Antigone" mit Indigenen und Aktivistinnen und wäre nun mit seinem "Kongo-Tribunal" auf Tour, einem Fanal gegen die schwer zu kontrollierenden Spätfolgen des Kolonialismus. Ziegler indes hat mal wieder ein Buch geschrieben. Es heißt "Die Schande Europas" und ist der Ausgangspunkt dieses Gesprächs, bei welchem man Rau und den Moderator im Live-Video sieht, von Ziegler nur ein Foto. Seine Stimme hört man per Telefon.

Es ist kein Streitgespräch, es ist eine dialogische Anklage, ein Aufschrei, auch ein Weckruf und eine Benefiz-Veranstaltung für Medico International. Ziegler besuchte für die Uno im Mai 2019 das Auffanglager Moria auf Lesbos und kehrte mit der Überzeugung zurück, "Zeuge eines Verbrechens gegen die Menschlichkeit geworden zu sein", das es verdient hätte, die "kaltherzige" EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen deswegen anzuklagen. Wortgewaltig schildert Ziegler, wie das Auffanglager eigentlich nur dafür da sei, Menschen vor der Flucht abzuschrecken. 24 000 Flüchtlinge in einer alten Kaserne, die für 2800 Soldaten gebaut wurde, eine Toilette für hundert Menschen, 5000 Kinder, von denen einige Selbstmordversuche begehen oder sich selbst verstümmeln. Die "De-facto-Verweigerung des Asylrechts" sei gewollt und finanziert durch die EU.

Die EU, da springt Rau hinzu, hätte alle Gesetze, den Menschen zu helfen. Nur würden die nicht angewendet. Und dann erzählt er von einem "Neoliberalimus 2.0" in Süditalien. Anders als auf Lesbos, wo die Flüchtlinge zum Nichtstun verdammt seien, locke man sie dort bewusst an und die Mafia versklave sie dann zu Hungerlöhnen auf den Monoplantagen. Ein Missstand, auf den inzwischen auch die italienische Agrarministerin hinwies: Wenn man die Flüchtlinge nicht legalisiere, könne man auch gegen die Mafia nicht gewinnen.

Vieles, was Ziegler und Rau sagen, weiß man ja eigentlich, in dieser Konzentration macht es einen fassungslos. Die europäische Lebensweise (ein Kolonialbegriff) sähe man in Gefahr, die osteuropäischen EU-Staaten lehnen jede Aufnahme von Flüchtlingen kategorisch ab, aber Diktatoren lasse man Krieg führen. Und dann kann man derzeit nur darauf warten, dass in den überfüllten Lagern Corona ausbricht. Die Haltung der EU dazu, so Rau: "Bleibt dort, werdet krank und sterbt."

Doch es gibt ihn, den Optimismus des Willens. "Wir wissen was passiert, aber wir profitieren", so Rau. Aber wir können, und da zeigt sich bei beiden ein doch hohes Grundvertrauen in die Demokratie und ein mögliches Gutes im Menschen, Regierungen zur Umkehr zwingen. Vielleicht hebe der derzeit verordnete Stillstand sogar die "kannibalische Weltordnung" (Ziegler) auf. Die Frage, so Rau, sei, wie wir die Situation modellieren. Die Leopoldina sieht er dafür wohl kaum geeignet, die sei ein neoliberaler Verein. Besser: "Legt los, vergeudet nicht die Zeit, Jean und mir zuzuhören, sonst landen wir auf dem Müllhaufen der Geschichte."